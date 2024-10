Sky – Italia-Belgio, le probabili formazioni. Raspadori parte dalla panchina

La redazione di Sky Sport ha reso note le probabili formazioni di Italia-Belgio, partita valida per la Nations League che andrà in scena stasera alle 20:45. Luciano Spalletti conferma il 3-5-1-1 che ha fatto le recenti fortune degli azzurri. Dei calciatori del Napoli, solo Giovanni Di Lorenzo sarà titolare. Sia Alessandro Buongiorno che Giacomo Raspadori (in svantaggio nei confronti di Lorenzo Pellegrini) partiranno dalla panchina. In chiave Diavoli Rossi, Cyril Ngonge non sarà dei titolari. C’è un ballottaggio per l’attacco tra Trossard e De Ketelaere, che vede favorito il calciatore dell’Arsenal.

ITALIA (3-5-1-1) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui

BELGIO (4-2-3-1) probabile formazione: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda