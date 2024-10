Schira: “Simeone al Torino? Tutto dipende da un aspetto. Facciamo il punto sulla situazione di Bonny al Napoli”

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, fornendo interessanti aggiornamenti su alcuni nomi di rilievo riguardo il calciomercato azzurro.

Per quanto riguarda Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma, Schira ha rivelato che il Napoli è fortemente interessato al giocatore e lo sta monitorando da tempo. Già durante l’estate, i partenopei avevano avviato contatti con il club emiliano, ma nessuno dei loro attaccanti ha lasciato la squadra, motivo per cui Bonny è rimasto al Parma. “È stata la scelta giusta — ha spiegato Schira — perché il giovane ha bisogno di una stagione da titolare in Serie A per crescere. Ha iniziato alla grande con due gol e un assist. Quest’anno sarà fondamentale per la sua crescita e il Napoli continuerà a tenerlo d’occhio”.

Schira ha anche commentato la possibilità di un ritorno di Mario Balotelli in Serie A, questa volta al Genoa. L’interesse del club è motivato dagli infortuni che hanno ridotto le opzioni offensive di Alberto Gilardino, rimasto con i soli Pinamonti ed Ekhator. Balotelli sarebbe disposto ad accettare un ingaggio inferiore ai 500 mila euro fino a giugno, ma la situazione caotica all’interno della società genoana rende complicata la chiusura dell’operazione. “L’idea c’è e i contatti sono avviati”, ha precisato Schira.

Infine, su Giovanni Simeone e un possibile trasferimento al Torino, Schira ha confermato l’interesse del club granata. Tuttavia, il futuro del giocatore dipenderà dallo spazio che riuscirà a ritagliarsi al Napoli fino a gennaio. “Il Torino ha sempre apprezzato Simeone — ha aggiunto — e potrebbe farsi avanti per un prestito con diritto di riscatto, opzione che il Napoli potrebbe prendere in considerazione”.