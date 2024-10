La Repubblica – Rinnovo Kvara, distanza tra le parti ma c’è la volontà di trovare un accordo

La Repubblica si è soffermata sulla trattativa in corso tra Napoli e Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto del georgiano: “Non ci sono novità o sviluppi per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Un altro incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo procuratore, Mamuka Jugeli, è in programma dopo la trasferta di San Siro contro il Milan. La distanza tra le parti c’è ancora (6 milioni l’offerta del Napoli, 8 la richiesta di Kvara) ma il rapporto è buono e difficilmente si arriverà ad uno strappo: ogni decisione sarà assolutamente condivisa, compresa quella di proseguire con l’attuale accordo (scadenza 2027) fino all’estate“.