Gazzetta – Stamattina ci sarà allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia

Stamattina al centro di allenamento di Castel Volturno si terrà un allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia (che sta ben figurando in Serie B), dal quale si disputerà una partitina di allenamento. Ne scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Antonio Conte, come scrive il quotidiano, non ha intenzione di rinunciare alle consuete doppie sedute, anche durante la sosta, così da poter migliorare la condizione dei calciatori che non sono partiti con le rispettive nazionali. Non c’è intenzione di fare sconti. La seduta sarà a porte chiuse, così da non poter mostrarsi ad occhi esterni.