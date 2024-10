Fiorentina, Gudmundsson assolto in primo grado dall’accusa di molestie sessuali. I dettagli

Albert Gudmundsson, attaccante islandese della Fiorentina, è stato dichiarato innocente in primo grado per quanto riguarda le accuse di molestie sessuali ai suoi danni. Il calciatore, sotto processo dal 2023 e giudicato dal tribunale di Reykjavík, è stato prosciolto da ogni accusa a suo carico in primo grado. Ora, ci sarà da capire se l’accusa abbia intenzione di ricorrere all’appello. Questo però, dovrà avvenire entro un mese. Sospiro di sollievo sia per il calciatore che per i viola. A riportare la notizia è il giornalista Gianluca Di Marzio.