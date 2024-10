Fedele: “Rapine? Vi dico cosa avrei fatto al posto di Juan Jesus”

Enrico Fedele, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del furto subito da Juan Jesus pochi giorni fa. Ecco cosa ne pensa:

“Al posto di Juan Jesus, dopo quello che ha subito, avrei fatto di peggio, perché capisco che cosa si prova in quei momenti. Ho ricevuto rapine e furti: quando ti tolgono qualcosa di tuo, violano la tua intimità, è qualcosa che ti stringe dentro e ti fa rifiutare tutto e tutti. E’ una reazione a caldo quella del difensore del Napoli, che non ho condiviso ma che, umanamente, ho capito. Quando anni fa trovai tutto sottosopra a casa mia, soprattutto in camera da letto, fu una vera coltellata. La tua casa dovrebbe essere quel posto nel quale, quando entri, affermi: ‘Ah, che bello!’. Se succedono certe cose, invece, dici: ‘Maronn, chissà se la ritrovo aperta…’. E’ qualcosa di davvero lacerante, credetemi”.