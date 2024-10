Corbo: “Conte è un pilota da Formula 1. Calciatori del Napoli derubati? Sono stati presi di mira, bisogna capire perché”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’impatto di Antonio Conte al Napoli, oltre che degli episodi di furto che hanno riguardato alcuni calciatori azzurri. Di seguito, le sue parole.

“Conte sta facendo un grandissimo lavoro e riconosco che non credevo in questa soluzione. Conte sul piano umano mi sembra molto eccentrico, ma sul piano professionale è completo, è eccellente. È un pilota da Formula 1, gli altri sono bravi, ma oltre i Trapattoni, i Lippi e i Capello è difficile trovare allenatori che sappiano essere dei piloti da Formula 1. Conte ha dato una smerigliata di valvole ad una squadra che ha compiuto uno sfracello l’anno scorso. Ha restaurato la squadra e l’ha riportata ai suoi splendori, bravo Conte! Orologio rubato a Neres e auto di Juan Jesus? Bisogna andare nei commissariati per denunciare ed è dovere di tutti i cittadini farlo. Juan Jesus ha il nostro rispetto per la sua professionalità, ma da cittadino ha lasciato a desiderare. Doveva andare dai carabinieri, poi bisogna sapere che a Posillipo ci sono i migliori funzionari di Polizia. Auto rubata a Politano stanotte? Sono stati presi di mira e bisogna capire perché. Il Napoli non ha mai consentito a personaggi di appartenenza alla criminalità di frequentare i calciatori. C’è gente di malaffare che ha problemi nell’accostarsi al Napoli e comincia a prendere di mira i calciatori azzurri. Sono sicuro che c’è la massima attenzione da parte del Questore e da parte del Comandante dei Carabinieri”.