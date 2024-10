Como, Fabregas: “Conte? Vi svelo cosa mi disse ai tempi del Chelsea”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato di Conte al Festival dello Sport di Trento. Ecco cosa ne pensa:

“E’ un grande, è stato strano giocare contro di lui l’altro giorno. Conte ha un modo di lavorare che ti fa credere in tutto quel che fai. Quando arrivò non lo conoscevo: ha chiesto a tutti di fare colloqui. Arrivavamo da una stagione negativa, ma lui mi disse: ‘Voglio vincere subito la Premier’. Arrivava dall’Italia in Premier dove c’erano altri top allenatori ma aveva una sicurezza che mi ha colpito. Nessuno mi aveva parlato così la prima volta. Ha idee molto chiare e sa gestire tutti i tipi di giocatori. Capisco perfettamente perché lo abbiano sempre cercato i miglior club”.