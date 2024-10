CdS – probabili formazioni Empoli-Napoli: tutto dipende da come rientreranno i calciatori

Gli azzurri si stanno allenando al servizio di Antonio Conte senza i 12 Nazionali che rientreranno a scaglioni nei prossimi giorni. Dal loro rientro e stato di forma dipenderà la formazione che il mister manderà in campo nella trasferta di Empoli. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per ogni tipo di riflessione. Tutto dipenderà dal rientro dei nazionali e dalle successive risposte del campo. Di sicuro Conte in questi giorni sta registrando, e non è una novità, le grandi motivazioni del gruppo e del solito Lukaku, che ha saltato la seconda convocazione di fila per ritrovare la miglior condizione fisica in sede”.