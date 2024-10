Cds – Napoli, Meret punta a tornare in campo contro l’Empoli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle condizioni di Alex Meret e sulla possibilità di tornare in campo nella prossima partita: “Per il ritorno in campo, si avvicina il rientro di Alex Meret. Il portiere, che ha saltato le ultime tre partite, continua il percorso riabilitativo dopo l’infortunio contro la Juventus: distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rispettati, al momento, i tempi di recupero, con Meret che può rimettere i guantoni proprio per la sfida del Castellani, quella nel mirino al momento degli esami strumentali e della diagnosi“.