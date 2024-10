Cdm – Individuati in quattro per la rapina a David Neres, la ricostruzione

Il Corriere del Mezzogiorno è tornato sulla rapina subìta da David Neres dopo la sfida contro il Parma dello scorso 31 agosto: “Sono trascorsi 40 giorni dalla rapina a Neres all’esterno dello stadio. Lo scippo in quel caso riguardava un orologio di lusso, tutto avvenne dopo Napoli-Parma 2-1 dello scorso 31 agosto, partita in cui il talento ex Benfica fu anche decisivo per la rimonta degli azzurri. Nei giorni successivi le indagini degli inquirenti hanno portato all’individuazione dei quattro delinquenti, autori della violenza“.