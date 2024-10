Fabio Cannavaro, ex Pallone d’Oro e oggi allenatore, ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento. Ecco cosa ne pensa del Napoli:

“Anche l’anno scorso, al di là dei -40, ho detto che avevano valori molto forti. E in più quest’anno c’è stata una campagna acquisti importanti e un allenatore con la mentalità vincente e abituato al nostro campionato. È sulla strada buona. Scudetto? Non avendo le coppe secondo me hanno quel vantaggio in più rispetto agli altri”.