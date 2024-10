Il Napoli di Conte corre e anche tanto.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna di TuttoSport: “Gli azzurri hanno già percorso un totale di 776 chilometri, un incremento rispetto ai 746 registrati dopo le prime sette gare della scorsa stagione. Questo si traduce in ben 30 chilometri in più, con una media di 4,3 chilometri in più per partita rispetto all’anno precedente”.