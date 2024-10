Tuttosport – Bonny, il Napoli ci ha provato in estate. Nuovo tentativo per giugno

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito dell’interesse del Napoli per Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma e autore di 2 gol in questa stagione, di cui uno proprio contro i partenopei su calcio di rigore. Secondo quanto riportato, la società azzurra continua a monitorare il suo profilo per la prossima annata. Non a caso, lo ha cercato già nel corso di quest’ultima sessione di mercato. I ducali, dal canto proprio, lo hanno blindato rinnovandolo fino al 2027. Sulle tracce del calciatore però, non ci sono solo gli azzurri, ma anche vari club esteri che, a quanto pare, saranno destinati ad aumentare nei prossimi mesi.