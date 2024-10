Sabatini: “A Conte ribolle il sangue nelle vene. Sa comunicare ai calciatori”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si parla anche del rendimento del Napoli di Antonio Conte. Di seguito, le sue parole.

“Il Napoli gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, e segna tanti gol, intanto sta crescendo Lukaku. De Laurentiis ha fatto un’ottima scelta prendendo Conte: il sangue gli ribolle nelle vene e lo trasmette. Riesce a comunicare in maniera ferocemente positiva e i giocatori lo seguono. Conte al Napoli, la Juve sceglie Motta… Conte non penso avrebbe avuto lo stesso impatto sotto la sponda bianconera. Giuntoli ha scelto un allenatore che a Bologna ha proposto un calcio bellissimo e concreto. La Juve non potrà finire fuori dalle prime quattro, magari sarà presente nella corsa scudetto anche se per ora è indietro ad Inter e Napoli”.