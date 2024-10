Repubblica – Inzaghi ascoltato stamattina sui fatti dell’inchiesta ultrà

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è stato ascoltato stamattina dagli investigatori della Squadra Mobile che stanno indagando sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve di Milan e appunto, Inter. L’allenatore, che non risulta indagato, è finito al centro dell’inchiesta che ha azzerato i vertici delle due curve per una telefonata tra di lui e il capo ultrà nerazzurro Marco Federico, che chiedeva venissero emessi più biglietti agli ultrà per la finale di Champions League del 2023 tra la Beneamata e il Manchester City. In questa, l’allenatore aveva rassicurato Federico di mediare con la società per assecondare questa richiesta. A riportare è La Repubblica.