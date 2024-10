Perillo: “Napoli-Como? Lobotka impressionante. Gara dai due volti, vi spiego”

Il giornalista Antonello Perillo ha detto la sua sul Napoli di Antonio Conte in diretta ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.

Di seguito le sue parole: “Questa puntata va in onda dopo il netto successo sul Como, 3-1, il quarto di fila al Maradona, il quinto se ci mettiamo anche la goleada al Palermo. Il filo conduttore di questa puntata è ‘la forza’, perché il Napoli ha dimostrato che non è un caso se si ritrova in testa alla classifica: è stato forte, fortissimo. Non era facile battere il Como, squadra ben organizzata tatticamente da Cesc Fabregas, sebben dotata tecnicamente. I ragazzi di Conte non hanno fallito l’obiettivo, dimostrando compattezza e solidità”.

Poi Perillo ha continuato: “Quella di venerdì scorso è stata una gara dai due volti: nel primo tempo, la prestazione del Napoli è stata paradossalmente condizionata dal vantaggio ottenuto dopo soli 25 secondi con un bel gol di McTominay, servito da Lukaku, con gli azzurri che, invece di continuare a premere sull’acceleratore, sembravano frenati; nella ripresa, poi, tutto è cambiato: il Napoli è sceso in campo molto determinato ed ha fatto sua la partita con un pressing alto, altissimo, a tratti forsennato ed alcune giocate molto belle, soprattutto efficaci. Tra i protagonisti un Lobotka che, in cabina di regia, è stato impressionante per intensità e rapidità di esecuzione. Il campione slovacco, a fine partita, ha ricevuto un grande elogio di Fabregas che, lo sapete tutti, è stato un grande centrocampista”.