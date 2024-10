Oliveira: “Lukaku è devastante, un top player. Sulla corsa scudetto…”

Luis Oliveira, ex attaccante belga-brasiliano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Lukaku. Ecco cosa ne pensa:

“Lukaku? Impatto devastante del belga sulla stagione del Napoli, grazie anche alla ferma volontà di Conte di riportarlo ai suoi livelli. Lo conosce bene, sa come lavorarci e sa di cosa ha bisogno. Il bomber sta già facendo vedere chi è. Napoli-Inter corsa a due? Troppo presto per dirlo, ogni partita vale tre punti e tutto può succedere. Ma Milan e Juve al momento le vedo meno competitive, un passo indietro rispetto a Napoli ed Inter. Neres è un giocatore molto interessante, con il suo talento può fare molto bene in serie A”.