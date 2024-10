Malfitano: “Il Napoli deve giocare il 4-3-3 se vuole puntare in alto”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Su Conte noi dissertiamo per ore, analisti si spendono in approfondimenti su tutte le testate, parlando del suo modulo… Conte, però, gioca con due moduli: il 5-4-1 in fase difensiva ed il 4-2-4 in fase offensiva, con cambiamenti legati al posizionamento di McTominay, che in avanti può dare supporto alla prima punta e modificare lo schema in corso d’opera. Io opterei per il 4-3-3, perché lo scozzese ha grandi qualità in fase di inserimento e, per me, può andare anche oltre Zielinski per ciò che il polacco ha dato allo schema tattico del Napoli. Se Lukaku riuscirà a segnare tra i 20 e i 25 gol, il Napoli vincerà lo Scudetto, perché i suoi gol saranno determinanti in partite importanti. Il calcio italiano ha qualcosa da rivedere negli arbitraggi, e non solo quelli delle gare del Napoli. E’ parecchio lampante che ci siano metri di valutazione molto diversi tra un arbitro e l’altro: lo dimostra quanto sta succedendo ogni settimana sui campi della Serie A. Anche la Roma meritava un rigore per un fallo molto simile a quello fischiato alla Fiorentina due domeniche fa. Il problema è degli arbitri, che stanno sbagliando le loro valutazioni”.