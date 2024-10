La Repubblica – Kvara rientrerà mercoledì: le sue condizioni saranno da valutare

Kvara tornerà mercoledì in Italia e le sue condizioni saranno da valutare.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, in caso al suo posto sarebbe pronto Neres: “Il campione dell’Est non rientrerà a Castel Volturno prima di mercoledì prossimo e solo in caso di completo recupero si potrà candidare per essere in campo dal primo minuto a Empoli. Altrimenti nella delicata trasferta toscana potrebbe esserci una meritata chance per il nuovo acquisto brasiliano, che rispetto al suo compagno ha invece molto più tempo a sua disposizione per presentarsi al top della forma alla ripresa del campionato”.