Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dell’assenza di Politano del Napoli tra i convocati. Ecco cosa ne pensa:

“Continuiamo a seguire Politano e sappiamo tutto, anche quello che non sapete. Abbiamo deciso di fare così adesso ma noi non buttiamo niente. Siamo felici di poter tirare dentro chi può darci una mano, quel che non aiuta è anche il numero di giocatori che ho deciso di portare”.