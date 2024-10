Improta: “Il Napoli è primo con tanto merito, su Lobotka…”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli, in particolare di Lobotka. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è primo in classifica a pienissimo merito, ora serve consolidarlo. I campionati si vincono battendo le medie e le piccole squadre e così sta facendo la squadra di Conte. Conte è stato molto intelligente a passare ad un 4-3-3, abbandonando la difesa a 3 e il sistema di gioco iniziale. Ora il Napoli subisce pochissimo e quel poco che arriva sono conclusioni da fuori area. Il gol con il Como arriva per merito di Strefezza più che per demerito della difesa azzurra. Lobotka sta facendo la differenza, è un calciatore totale che può fare al caso di qualsiasi top club. Spero che termini la carriera al Napoli, si può aprire un ciclo con Conte in panchina”.