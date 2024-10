Il Mattino – Rinnovo Meret, fumata grigia. Nuovi incontri a fine ottobre, i dettagli

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è al momento in fase di stallo. Questa trattativa si sta rivelando più impegnativa del previsto. Il contratto del portiere scade a giugno 2025, e l’intenzione della società partenopea è quella di rinnovarlo, anche perché non c’è voglia di perderlo a parametro zero. Dal canto suo, l’ex Udinese chiede almeno tre anni di contratto per rinnovare. L’ultimo contatto tra il Ds Giovanni Manna e l’agente Federico Pastorello c’è stato la scorsa settimana e non ha prodotto risultati. Nei prossimi giorni, e in particolare a fine ottobre, se ne tornerà a parlare, ma al momento la fumata è grigia. Da parte sua, però, non c’è la fretta che invece ha il Napoli. A riportare è Il Mattino.