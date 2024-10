Gazzetta: Lazio torna su Folorunsho? Lotito pronto ad accettare una condizione del Napoli

La Lazio potrebbe tornare all’Arrembaggio sul centrocampista del Napoli Michael Folorunsho, il club biancoceleste ha provato in estate a prenderlo in prestito oneroso senza obbligo di riscatto. La Gazzetta dello Sport ha riportato che Folorunsho non sta trovando spazio, una situazione che rende possibile un suo passaggio alla Lazio a gennaio. Lui a Formello tornerebbe di corsa, essendo tifoso laziale.



Baroni sa come utilizzarlo al meglio. Da trequartista, come ha fatto con il Verona, ma anche da mediano, che è il ruolo per il quale la Lazio lo prenderebbe.

Il nodo da sciogliere sarà trovare l’accordo con il Napoli. Che continuerà a chiedere l’obbligo di riscatto. La Lazio però stavolta sembra pronta ad accettare.