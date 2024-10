Fedele: “Conte ha fatto come Sarri, ha fatto mea culpa”

Durante la diretta di Radio Marte, Enrico Fedele è intervenuto per parlare di alcuni temi legati al calcio italiano.

Ecco le sue parole: “Ho criticato Maurizio Sarri perché non ha vinto, in Italia, se non alla Juventus? Ha vinto quando ha cambiato metodo, quando ha capito che si dipende dai calciatori. E’ andato da Cristiano Ronaldo e gli ha detto: ‘Che vuoi?’. Da persona intelligente, ha capito che essere ostinato, insistere su un modulo tattico è sbagliato, se i calciatori hanno altre caratteristiche”.

Poi Fedele ha continuato: “Lo ha fatto anche Antonio Conte quest’anno nel Napoli: il mister era partito con l’idea della difesa a tre, ma ha fatto mea culpa, comprendendo che quello schema non fosse sostenibile perché giocatori come Stanislav Lobotka vanni in difficoltà, se schierati in una mediana a due. La rosa del Napoli era più adatta ad una linea arretrata a quattro e, per fortuna, Conte ha deciso di modificare il suo assetto in corso d’opera”.