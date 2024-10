Esposito: “Rinnovo Kvara, c’è la data. Qualcuno tenta di indebolire il Napoli”

Attraverso il suo profilo Facebook, il conduttore televisivo Paolo Esposito ha scritto alcune considerazioni sul Napoli e sulla Serie A.

Ecco quanto si legge: “I media del Nord, continuano a rosicare, piagnucolare e rendersi ridicoli, quando parlano del Napoli. Addirittura adesso, da fastidio loro che l’allenatore partenopeo Antonio Conte, segua, corre dietro ai suoi giocatori vicino alla linea del fallo laterale per incitarli o dare loro dei suggerimenti durante le partite! Addirittura pensano che sia “illegale”! In realtà, lo fanno tanti altri allenatori al mondo da anni!”.

“Poi stamattina leggo che uno dei fuoriclasse del Napoli, Kvaratskhelia, avrebbe in mente di ricorrere all’articolo 17 per svincolarsi dal Napoli nel giugno prossimo. Tutte ridicole invenzioni. Kvicha Kvaratskhelia resterà a Napoli, firmando entro Natale, il contratto con importante adeguamento fino al 30 Giugno 2029 e il vero “mediatore” e regista per questo accordo, sarà proprio Antonio Conte, che vuole aprire un ciclo a Napoli, ripartendo proprio da Kvaratskhelia”.

“Fatevene una ragione al Nord! Perché loro sognano, anelano, aspirano ardentemente ad indebolire il Napoli, che da sempre lo vedono come un intruso, un rompiballe nella lotta per lo Scudetto. Perché per loro interessi di bottega, lo Scudetto, dovrebbe restare ogni anno o a Torino! (Juventus) o a Milano (Inter o Milan)”.

“Allora, adesso Paolo Esposito, propone al presidente della Figc, Gravina, di cambiare le regole! Di non assegnare 1 solo Scudetto a stagione, ma ben 3 Scudetti a stagione, da cucire direttamente solo sulle maglie di Milan, Juventus ed Inter per questo e per tutti gli anni futuri! Così forse la smetterebbero di piagnucolare e rosicare. Povera Italia! Poveri loro!“.