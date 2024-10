CdS – Osimhen ceduto a gennaio? Ci pensa il Galatasaray e non solo. La situazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli è attualmente in prestito al Galatasaray, e sarà così fino alla fine di questa stagione. Tuttavia, una sua cessione a gennaio è possibile e non appare uno scenario remoto. Nel suo contratto, scatterà una nuova clausola: a gennaio varrà 81 milioni mentre a giugno 75. Quella invernale ha un valore di 6 milioni in più poiché si tratta della somma della risoluzione del prestito, cioè, una sorta di indennizzo al Galatasaray qualora il calciatore cambiasse casacca. I primi ad acquistarlo potrebbero essere proprio i turchi a gennaio: per loro la cifra rimarrebbe di 75 milioni di euro. In ottica internazionale, invece, rimane vigile il Chelsea, che potrebbe riprovare ad affondare il colpo a gennaio.