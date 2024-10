CdS – Ecco come Manna ha convinto McTominay a scegliere il Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’approdo di Scott McTominay al Napoli. In particolare, si parla di come il Ds Giovanni Manna sia riuscito a convincere il calciatore di scegliere il progetto partenopeo. Secondo quanto riportato, il dirigente ha convinto lo scozzese grazie a degli incontri a ripetizione con lui e la sua famiglia, dimostrando di essere davvero interessato. Questo, ha acceso l’ex Manchester United, anche per via del fascino di lavorare al rilancio dei campioni d’Italia con un allenatore come Antonio Conte. In Inghilterra, stando a quanto riportato dal quotidiano, era ritenuto impensabile che il calciatore lasciasse la Premier, e si è parlato solo di trasferimenti come ad esempio al West Ham o al Fulham.