Ag. Spinazzola: “Leo è molto felice a Napoli, su Conte…”

Davide Lippi, agente di Spinazzola, ha parlato a margine del torneo di padel di Viareggio del suo assistito e della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“A chi il tempo non serve è Antonio Conte. Il suo Napoli è già primo…

Non mi meraviglia, anche se ha cambiato tanto… Il Napoli è una squadra forte, Antonio è un grande comunicatore, un grande trasmettitore, sta inserendo anche i nuovi e il Napoli durerà fino all’ultimo. L’Inter in senso assoluto credo sia la più forte del campionato, ma il torneo sarà competitivo perché anche il Napoli ha costruito una bella corazzata.

Quanto ha inciso Conte per l’arrivo di Spinazzola?

De Laurentiis quest’anno, dopo una stagione particolare, ha fatto grandi investimenti. Ha scelto un grande allenatore e gli ha dato carta bianca. Per Spina questo è stato determinante, vedere che il club voleva investire e quell’allenatore lì con cui lui voleva lavorare da tanto tempo. E’ molto contento, soddisfatto, le cose stanno andando nel verso giusto ed è molto carico. Il Napoli farà una stagione importante”.