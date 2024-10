Supercoppa Italiana, decise le date e il posto in cui si giocherà

Come lo scorso anno, anche in questa stagione per l’assegnazione della EA Sports FC SuperCup, ci sarà il format a quattro squadre. Inter, Atalanta, Juventus e Milan, questi i club che giocheranno in Arabia Saudita (Riad) nel mese di gennaio. Saranno rispettivamente due semifinali a eliminazione diretta, e finale con l’assegnazione del titolo.

Le date in cui si giocherà: Giovedì 2 gennaio 2025 Inter-Atalanta – Venerdì 3 gennaio 2025 Juventus-Milan. Le due squadre trionfanti, si incroceranno in finale il 6 gennaio. L’ultima edizione della EA Sports FC SuperCup l’ha vinta proprio l’Inter contro gli ex Campioni D’Italia del Napoli, allenato in quel momento, da Walter Mazzarri.