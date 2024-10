L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su una novità di questa settimana riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano oggi è in programma a Castelvolturno la ripresa della preparazione e per tutta la settimana sono previsti solamente allenamenti mattutini, e quindi non ci sarà nessuna doppia seduta. Nella settimana della sosta per le nazionali ci saranno 12 calciatori assenti. Conte e il suo staff hanno infatti nel mirino la trasferta di domenica 20 ottobre a Empoli e terranno d’occhio soprattutto Lukaku e Neres, che hanno bisogno di recuperare la condizione per rimettersi al passo dei compagni.