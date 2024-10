Il Mattino, Taormina controcorrente: “Il rinnovo di Kvara è ancora in alto mare”

Pino Taormino, giornalista de Il Mattino, ha parlato a Radio Napoli Centrale del rinnovo di Kvara: “Credo sia una situazione in un vicolo cieco. Si diceva che il calciatore avrebbe firmato dopo le vacanze, ma nonostante ADL sia andato personalmente in Germania a presentare l’offerta del nuovo contratto, ancora niente. Una volta rivisti poi c’è stata una contro proposta che ha rimesso tutto in discussione. Al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo. Il Napoli è forte del lungo contratto ancora in essere ed è difficile ipotizzare una sua cessione la prossima estate senza prima trattare col club. Credo che ci vorrà ancora del tempo prima che la questione si possa risolvere positivamente con la firma del nuovo prolungamento”.