L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Secondo il quotidiano il Napoli oggi si ritroverà a Castelvolturno e inizierà la preparazione in vista della trasferta di Empoli di domenica prossima. Agli ordini di Conte però ci saranno solo i giocatori non convocati nelle nazionali. Gli assenti saranno ben dodici, a partire dagli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, passando per gli scozzesi McTominay e Gilmour. E poi anche Lobotka con la Slovacchia, Rrahmani con il Kosovo, Ngonge con il Belgio, Rafa Marin con la Spagna U21, Kvaratskhelia con la Georgia ed infine Olivera con l’Uruguay ed Anguissa con il Camerun.