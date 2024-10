Caressa: “Napoli favorito, la voglia dei giocatori fa la differenza”

Fabio Caressa giornalista di Sky, sul suo canale YouTube ha pubblicato un video della serie “top 11″ dove ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli. Queste le sue parole:

“Avete ascoltato le parole di Fabregas su Lobotka? E’ un calciatore rinato grazie a Conte, lui in quel ruolo, ne capisce, è pazzo di Lobotka. Bonucci domenica al Club, ha detto di Conte, che ti entra nella mente e ti incoraggia in ciò che fai. Per me il Napoli è favorito; Conte se non vince arriva secondo.

McTominay è un calciatore di grandissimo livello, dà equilibrio e fisicità: quello che può essere un dubbio, sono i cambi, perchè a qualcuno può dare fastidio la panchina. Conte però è in grado di dirigere queste cose, Lukaku non è ancora al top, in Italia però è il secondo che concede più profondità. Ha trovato l’allenatore giusto e Conte ha capito che poteva essere un calciatore efficace”.