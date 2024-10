Il Mattino – Rinnovo Kvara, trattativa ancora in corso tra Napoli e l’agente

Il Mattino, nell’edizione odierna, ha fatto il punto sul rinnovo del fantasista georgiano, Khvicha Kvaratskhelia: “La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia è ad un vicolo cieco. Il Napoli attendeva di conoscere la risposta all’offerta fatta in Germania (durante gli europei) per un contratto da 5,5 milioni a stagione fino al 2028. Il club si aspettava che a settembre questa offerta venisse accettata, invece papà e agente del calciatore hanno risposto con una controfferta, di fatto facendo ripartire la trattativa da zero. La richiesta dell’entourage di Kvara è di almeno 8 milioni a stagione. La decisione ora spetta a De Laurentiis, che dovrà dare una risposta e valutare se presentare una nuova offerta“.