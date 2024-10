Maurizio De Giovanni ha parlato a Radio Punto Nuovo del Napoli di Conte.

Focus diretto anche su Lobotka, sul quale si è così espresso: “Lobotka è tra i migliori registi attualmente in Europa, credo possa fare tutto in campo. La sua titolarità indiscussa per me non esclude l’utilizzo di Gilmour, che lo vedo anche al suo fianco”.