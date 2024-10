SOCIAL – Lukaku fa visita alla sua ex squadra in Belgio, il video

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è tornato nella sua Bruxelles approfittando della sosta e dei giorni di riposo concessi da mister Conte. Gli azzurri torneranno ad allenarsi a Castel Volturno martedì e proprio per questo motivo Big Rom è volato in Belgio per stare vicino alla sua famiglia. Ha pure assistito allo stadio il match della sua ex squadra belga dell’Anderlecht contro lo Standard Liegi, vinto 3-0 dai padroni di casa. L’attaccante azzurro ha salutato tutto lo stadio che gli ha tributato una grande ovazione e poi ha festeggiato la vittoria negli spogliatoi insieme alla sua ex squadra. Di seguito il video postato dall’Anderlecht: