Il giornalista Sky Massimo Marianella, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della corsa Scudetto di Serie A in questa stagione. Ecco cosa ne pensa:

“Conte fa il furbacchione, perché il Napoli è una squadra da Scudetto. Per come è stata costruita, perché c’è lui e non ha gli impegni europei. Il Napoli insieme alla Juventus è mezzo gradino sotto l’Inter, che rimane favorita”.