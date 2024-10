Jens Cajuste ex centrocampista del Napoli e ora in prestito all’Ipswich Town in Premier League, ha subito un infortunio al ginocchio. Queste le parole del suo allenatore Kieran McKenna ai giornalisti inglesi:

“Ha subito un infortunio al ginocchio, per questo motivo non era tra i convocati, spero non sia nulla di preoccupante. Speriamo possa ritornare dopo la sosta”.