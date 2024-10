Il Mattino – Napoli, Lukaku ha scelto dove vivrà con la famiglia. I dettagli

Romelu Lukaku ha rifiutato la convocazione col Belgio per la seconda volta (i dettagli). Questa settimana, però, l’ex Inter non lavorerà soltanto per essere al meglio in campionato. Lukaku ha assaporato anche un po’ di vita mondana approfittando della presenza a Napoli del suo procuratore Pastorello.

E non è tutto: pare che Lukaku abbia deciso dove vivere. Se a Milano aveva scelto il Bosco Verticale e a Roma una villa nel cuore di Casal Balocco, nel capoluogo campano è andato controcorrente: vivrà a Cuma, a due passi dallo svincolo della superstrada che lo porta in meno di venti minuti dal centro tecnico. Qualche giorno fa ha fatto visita con la sua famiglia al parco archeologico di Cuma, vicino casa. Una visita che lo ha lasciato sicuramente senza fiato. Lo fa sapere Il Mattino nella sua edizione odierna.