Gazzetta – La paura fa 90…milioni! Dopo il tonfo di Verona soldi spesi benissimo

La Gazzetta dello Sport esalta il calciomercato del Napoli. Gli azzurri sono corsi al riparo dopo la sconfitta di Verona investendo 90 milioni per Lukaku, Neres e McTominay, proprio i tre marcatori della sfida col Como. La rosea gioca con la cifra che nella smorfia napoletana indica la paura, proprio quella che i neoacquisti hanno messo alla difesa dei lariani. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La cabala applicata al calcio. La paura fa 90 da sempre, ma ultimamente ancor di più. Perché è la somma dei milioni che il Napoli ha speso per svoltare dopo il tonfo a Verona, primo e unico ko fin qui dell’era Conte. Novanta milioni spesi benissimo, per raddrizzare immediatamente una situazione che aveva preoccupato pesantemente l’ambiente azzurro dopo il 3-0. Col sì di Aurelio De Laurentiis, il d.s. Giovanni Manna in pochi giorni ha chiuso David Neres, Romelu Lukaku e Scott McTominay dando a Conte nuovi protagonisti per la rivoluzione”