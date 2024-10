Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, prossimo avversario del Napoli dopo la sosta, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco cosa ha dichiarato:

“Cosa ho detto a Goglichidze che dopo la sosta affronterà Kvara e il campionato? Gli ho detto di menarlo durante la settimana in nazionale così non lo affrontiamo dopo la sosta. Questa sconfitta non cambia nulla, volevamo arrivare alla sosta da imbattuti ma ci penseremo dopo la sosta”.