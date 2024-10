Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del Napoli e di Neres. Ecco cosa ne pensa:

“Nico Paz? Non ci serve, a Napoli non giocherebbe mai. È meglio che sta al Como perché questi ragazzi lì trovano la loro dimensione per esplodere. Neres? Solo nell’Inter e nel Napoli non sarebbe titolare, poi in tutte le altre come Roma, Juventus e Milan giocherebbe. È un calciatore devastante, un fenomeno”.