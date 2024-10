CdS – Napoli-Como è stata la masterclass di Lobotka. Il punto

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina dell’edizione Campania a Stanislav Lobotka. Il quotidiano sportivo ricorda quanto sia fondamentale per il Napoli. Lo slovacco ha disputato una partita di altissimo livello contro il Como. Se n’è accorto anche un campione come Fabregas, oggi alla guida dei lariani. L’ex centrocampista non ha nascosto la sua passione per il numero 68 azzurro: “Datemi Lobotka, esco pazzo”, ha detto scherzosamente ai microfoni di Dazn. Questo è quanto si legge dalle colonne del Corriere dello Sport sul pilastro del centrocampo azzurro:

“La partita con il Como è stata una masterclass, un esempio di onnipotenza. Ha fatto tutto, Lobo: ha difeso, attaccato, verticalizzato, allargato il gioco. Ha giocato per 89 minuti, toccando la palla 49 volte, vincendo tackle e tutti i duelli (7 su 7), ottenendo una percentuale altissima di passaggi riusciti, 35 su 39 tentati. Giocate che hanno esaltato il pubblico e velocizzato l’azione del Napoli, senza sosta soprattutto nel secondo tempo della partita del Como, quando ha alzato il pressing e di conseguenza il ritmo della manovra offensiva. Per buona pace di Billy Gilmour, preso inizialmente per essere il suo alter ego, ma che sta trovando poco spazio. Lo scozzese ha dimostrato di poter anche coesistere con Lobo in alcune partite, vedi quella con il Palermo in Coppa Italia, ma per un posto fisso da titolare c’è da aspettare. L’ha fatto capire del resto pure Conte, quasi imbarazzato: «Vorrei dargli più spazio, ma Lobotka sta facendo cose straordinarie» aveva detto venerdì dopo la masterclass. Impossibile dargli torto”.