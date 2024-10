UFFICIALE – Under 21, la lista dei convocati dell’Italia: c’è un azzurrino! Il nome

Carmine Annunziata, ct dell’Under 21 dell’Italia, ha annunciato la lista dei convocati per la sfida contro l’Irlanda. A Trieste lo scontro diretto è importantissimo per la qualificazione agli Europei del 2025 in Slovacchia. Tra le novità c’è Palestra, 2005 dell’Atalanta e il ritorno dopo oltre un anno di Viti, difensore dell’Empoli. Non ci sarà Coppola, squalificato. Nella lista spicca il nome dell’azzurrino Giuseppe Ambrosino. L’Ansa fa sapere che il raduno ci sarà nella serata di domenica 6 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Giovedì 10 ottobre, con calcio d’inizio alle 15, è invece in programma un test amichevole contro il Livorno (Serie D).

Di seguito la lista dei convocati.