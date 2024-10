Successo per il Napoli Primavera: 1-3 a Pescara, in gol Popovic! I dettagli

Arriva un importante successo per il Napoli. Gli azzurrini di mister Rocco stendono i pari età del Pescara vincendo 3-1. Al Centro Sportivo Zanni-D’Agostino è Palumbo a aprire le marcature dopo appena 13 minuti. De Chiara pareggia i conti per il Napoli al 20′. Malasomma la ribalta al 34′. L’espulsione di Palumbo, durante alcune tensioni, ha permesso al Napoli di andare al riposo con molta tranquillità.

Sorpresa nella ripresa: il Napoli guadagna il rigore e dal dischetto si presenta Popovic. Il serbo era stato acquistato dall’Under 19 del Partizan e girato in prestito al Monza. Non trovando spazio, è ritornato a Napoli ed è stato arruolato per la Primavera. Popovic sbaglia dagli 11 metri, ma segna sulla ribattuta il 3-1 definitivo. Adesso gli azzurri si ritrovano con 6 punti in classifica, scavalcando proprio gli abruzzesi a +2.