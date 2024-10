Pardo pazzo di Lukaku: “Farà cose inimitabili in maglia azzurra. Vi dico quanti gol potrà fare”

Pierluigi Pardo, designato spesso come telecronista per Dazn durante le gare degli azzurri, non ha mai nascosto il suo “amore calcistico” per Romelu Lukaku. Il telecronista si è espresso così ai microfoni del noto sito streaming riguardo l’attaccante belga: “Se troverà una condizione fisica non dico come quando era all’Inter, ma anche all’80-85%, farà cose inimitabili in maglia azzurra“, ha spiegato. Poi alla domanda “Quanti gol può fare?” ha risposto: “L’anno scorso ne ha fatti 21 alla Roma ma aveva l’esperienza europea, secondo me quest’anno in campionato può arrivare tranquillamente a quota venti reti. Poi non è un giocatore soltanto gol e assist, ma è tutto il contributo che dà alla squadra. Sposta gli equilibri nel campionato italiano“, ha concluso Pardo.