L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano il Napoli visto ieri è un Napoli che sa soffrire, reagire, ma soprattutto vincere. Non sarà ancora la creatura perfetta che vuole Conte, ma è già solida ed ha una mentalità ben precisa. L’aspetto che balza più all’occhio è che il Napoli ha recuperato la speranza di ottenere il bottino pieno anche quando la situazione è tempestosa, anche quando la strada è in salita. Questo è solo il primo passo, ideato da Conte per tornare a vincere.