L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla direzione di gara tra Napoli e Como dell’arbitro Feliciani di Teramo. Secondo il quotidiano la direzione di gara dell’arbitro Feliciani è da 5.5 in pagella. Si parte subito con Dossena colpisce alla testa Kvara, sembra un pugno ma per l’arbitro non c’è nulla. Non ha dubbi quando deve fischiare il contatto in tra Sergi Roberto e Olivera: è fallo netto ed è all’interno dell’area di rigore e il Var conferma. Poi i due gravi errori. Appena si accende il match sotto il profilo agonistico va in tilt: grave l’errore per il fallo non fischiato a Kempf su Anguissa a centrocampo con anche ammonizione del difensore tedesco che poi scatena la spinta di Strefezza su Buongiorno con Feliciani che ammonisce entrambi. Infine manca un rigore al Napoli perché la spinta di Moreno su Kvaratskhelia è plateale. Per sua fortuna, tutto si placa assai rapidamente, perché sembra che non avesse il controllo della situazione.