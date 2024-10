Il Mattino – Napoli-Como, facile che Conte abbia parlato alla squadra negli spogliatoi: i dettagli

Nella settima giornata di Serie A il Napoli trionfa in casa contro il Como. Una vittoria per nulla scontata, dato che i lariani non si dimostrano un avversario facile nonostante il gol segnato in venti secondi e poco più. L’edizione odierna de Il Mattino sottolinea come ci sia sicuramente la mano, anzi, la voce di Antonio Conte nel cambio di atteggiamento nel secondo tempo. “Se riesci a vincere anche partite che possono prendere una piega sbagliata ed in cui rischi anche il contraccolpo di una rimonta – ha spiegato il quotidiano – allora significa che la squadra c’è, sta metabolizzando i dettami del suo allenatore e continua a guardare tutti dall’alto verso il basso”. E ancora: “Facile immaginare che Antonio Conte abbia suonato la scossa tra primo e secondo tempo. Nella ripresa, infatti, quello che scende in campo è un altro Napoli. Il suo Napoli. Quello che sa sporcarsi le mani ed anche il vestito all’occorrenza: quello capace di lottare su ogni pallone e di farsi rispettare in mezzo al campo”, si sottolinea nell’articolo.